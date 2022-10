Castro, médio do Braga: "É triste quando existe um penálti assim"

Declarações após a derrota (1-0) em casa do Union Berlim, em jogo da quinta ronda da fase de grupos da Liga Europa.

Castro, médio do Braga, destacou a exibição da equipa em casa do Union Berlim, por um golo sem resposta, e lamentou o penálti que originou o golo da equipa alemã.

"Foi uma exibição muito sólida da nossa parte. A equipa esteve bem, sempre muito concentrada. Sabíamos que iam entrar fortes, mas reagimos com personalidade. Sobre o penálti, já tive a oportunidade de o ver... É triste quando existe um penálti assim [a castigar braço na bola de Fabiano]", afirmou à SportTV.

"Eles fecharam-se, são uma boa equipa, temos também de dar mérito. Começaram depois a demorar a fazer tudo, mas se fossemos nós faríamos o mesmo. Mesmo assim, tivemos duas oportunidades. Não é fácil vir aqui e fazer o que fizemos. Perder com aquele golo é muito doloroso para nós. Agora temos de estar concentrados no Gil Vicente e depois no Malmo", completou.