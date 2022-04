Castro fala de "lance forçado" e sobre expulsão de Tormena atira: "Não consegui entender"

André Castro, no Rangers-Braga

Declarações do médio português, no final do Rangers-Braga (3-1), que ditou a eliminação dos bracarenses na Liga Europa

Reação à derrota: "O Braga deu tudo. O jogo não começou da melhor maneira e mesmo antes do intervalo surgiu um lance que me parece muito forçado que foi o penálti e depois não consegui entender o vermelho. Mesmo assim não desistimos. Tentámos de tudo, fizemos o golo, acreditámos até ao fim. Estou extremamente orgulhoso. É um jogo que ficará na memória porque tínhamos o sonho de chegar à final da Liga Europa."

Ambiente e adversário: "Encontrámos um excelente adversário e um excelente ambiente. Na primeira bola que criaram fizeram golo, galvanizaram-se e tivemos de sofrer. Mesmo assim nunca desistimos, mas não tivemos a sorte do jogo."