Castro e o momento do Braga: "É com tristeza que lidamos com isso"

Declarações de Castro, médio do Braga, na antevisão do jogo com o Midtjylland, da segunda ronda da Liga Europa. Partida com início às 20h00 de quinta-feira.

Regresso à Liga Europa após lesão: "Vai ser um regresso bom. Quando regressamos, é sinal de que estamos bem, mas o que importa é a equipa. E estamos com muita vontade de ganhar. Quando um jogo acaba como acabou só pensa em começar outro, para ganhar. Queremos ganhar os três jogos que teremos em nossa casa nesta fase de grupos, de modo a termos alguma vantagem para a qualificação."

Titular? "Terão de perguntar ao mister. Espero ter trabalhado bem ao longo da semana, mas acho que a minha presença aqui [na sala de Imprensa] não quer dizer nada. O que o mister quer é ter o máximo de jogadores disponíveis e eu estou aqui."

Inconstância da equipa: "É com tristeza que lidamos com isso. Sempre que não ganhamos ficamos tristes. Mas este grupo é muito experiente, conhece bem a realidade deste clube e sabemos que o próximo jogo se rodeia sempre de maior importância. Só pensamos em ganhar o jogo de amanhã".