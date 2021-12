Médio só regressará à competição no início de janeiro.

Castro, médio do Braga, lesionou-se no jogo com o Vizela, na passada terça-feira, tendo o emblema minhoto informado os adeptos apenas no domingo, anunciando uma paragem de um mês.

O importante jogador da formação comandada por Carlos Carvalhal volta assim a falhar um período decisivo do clube. Nas redes sociais, Castro mostrou-se desiludido, mas deixa uma promessa.

"Muito triste com esta lesão que me obriga a estar de fora de mais este período decisivo do nosso grande Braga! Vou fazer de tudo para voltar no meu melhor! Contamos com o vosso apoio para os próximos jogos, que são muito importantes!", escreveu o médio.