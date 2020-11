Castro dá a receita para o Leicester: "Vamos querer ter a bola e criar oportunidades"

Médio do Braga prevê um jogo aberto com o Leicester e considera que a equipa tirou lições dos erros cometidos em Inglaterra

Figura de destaque na campanha do Braga, tanto a nível interno como europeu, André Castro não se amedronta com o poderio do Leicester e antecipa que a equipa vai exibir-se bem melhor do que no primeiro jogo com os ingleses

"O Braga vai ser igual a si mesmo, ou seja, vai querer ter a bola e criar oportunidades, de maneira a tentar ganhar o jogo; é esse Braga que vamos ter", diz o médio arsenalista, que admite que a derrota em Leicester serviu para tirar lições.

"Fizemos coisas boas nesse jogo, especialmente na primeira parte. O que houve de menos bom já foi analisado Atendendo aos números da derrota, esse foi o pior jogo da época, mas isso não vai tirar confiança à equipa. Tanto no campeonato como na Liga Europa temos estado bem. Esperamos um jogo aberto", perspetivou o jogador que participou em todos os 11 jogos do Braga desta temporada (sete para o campeonato, três para a Liga Europa e um para a Taça de Portugal).