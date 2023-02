Declarações do médio do Braga, no final do encontro com o Arouca (2-0), referente à 21ª jornada da Liga Bwin

Reação ao triunfo: "Era muito importante começar bem não podíamos ter começado da melhor maneira. O público empurrou-nos para a vitória, depois da derrota com a Fiorentina Era importante ganhar. Não foi o nosso melhor jogo, mas nunca faltou entrega e compromisso. Aconteceu foi um ou outro passe errado."

Marcar cedo: "Marcar aos 18 segundos foi importante, ainda por cima contra uma equipa que está descomplexada, porque está a fazer um bom campeonato. Na segunda parte estávamos a cair um bocado, mas com as substituições a equipa compôs-se".

Fiorentina: "Agora temos de descansar e pensar no próximo jogo Sabemos que vai ser difícil, mas vamos lá para tentar ganhar. Se aos 10 minutos estivermos a ganhar por 2-0 e com uma expulsão, é claro que vamos acreditar. Temos de mostrar que somos muito melhores do que fomos em casa".