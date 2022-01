Castro: "A palavra acreditar resume bem a nossa segunda parte"

Castro num duelo com Matheus Nunes

Declarações do médio do Braga após o triunfo por 2-1 em Alvalade, para a ronda 19 do campeonato.

Lição estudada: "Trouxemos a lição bem estudada, treinámos muito durante a semana para virmos aqui fazer isto. Jogámos contra os campeões nacionais, a equipa mais regular dos últimos anos e estamos de parabéns. Estamos muito felizes. Vínhamos de dois jogos em casa sem ganhar, estamos muito felizes e quero dedicar a vitória aos adeptos do Braga."

Segunda parte: "A palavra acreditar resume bem a nossa segunda parte, começámos com o penálti e logo a seguir temos outra ocasião do Abel. Aí sentimos que podíamos ganhar e para ganhar é preciso sofrer. Sofremos e estamos de parabéns."

Futuro: "O Braga está bem vivo, tivemos alguns jogos menos conseguidos, que nos deitam lá para baixo. Mas um clube como o Braga tem de saber lidar com isso, é um clube habituado a ganhar e quando não o faz sente-se nesta casa. Não estávamos felizes, mas hoje estamos."

Regresso após lesão: "Foi um momento triste, estar de fora custa muito e eu adoro jogar futebol."

Adeptos: "Sentiu-se desde o aquecimento que puxaram por nós e ajudaram-nos a acreditar."