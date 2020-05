Casar, seguir para estágio e uma "noite" de núpcias inesquecível

Idalécio, Odair, Luís Filipe e Zé Roberto contaram histórias de balneário do Braga e Manuel Cajuda entrou em muitas

Idalécio, Odair, Luís Filipe e Zé Roberto, ex-jogadores do Braga, passaram esta tarde pelo Facebook do clube para participar na rubrica "Duas de letra" e contaram várias histórias engraçadas a pedido dos adeptos. O ex-central português foi um dos mais ativos. "Casei com a minha mulher pelo civil e nesse mesmo dia fui com a equipa para estágio. Dividi quarto com o Toni [ex-avançado bracarense], daí dizerem que a minha lua-de-mel foi com ele", contou Idalécio, o que motivou uma rápida reação de Zé Roberto. "Casou com uma loira e passou a noite com um negrão".

Os quatro jogadores partilharam o balneário do Braga nas décadas de 1990 e 2000 e tiveram Manuel Cajuda como treinador. "No final de um treino físico ele punha os jogadores em filas e cada um tinha que fazer com a boca o som de um instrumento, tipo banda filarmónica. O Idalécio era o bombo", apontou Luís Filipe, agora produtor de framboesas no Algarve, com Idalécio a acrescentar mais algumas coisas. "Uns eram bombos, outros ferrinhos e tinham de fazer plim, plim e o Cajuda era o maestro. Era uma maneira de acabar o treino a rir".

Zé Roberto também se lembrou que "Cajuda abraçava as árvores no Sameiro quando a equipa ia para estágios" e Odair ficou com outras recordações. "Sempre que agora subo escadas e me dói a perna esquerda lembro-me das escadas que subia no 1º de Maio com o Idalécio às costas", contou.

O antigo treinador do Braga foi "muito importante" na carreira de Zé Roberto, mesmo que o ex-avançado nem sempre tenha concordado com ele. "Houve uma época em que estava a fazer golos em muitos jogos, marquei na jornada anterior ao Sporting, mas quando cheguei a Alvalade o Cajuda disse-me para ficar quietinho no banco. Apetecia-me matá-lo", lembrou o brasileiro, que entrou ao intervalo, bisou e deu a vitória ao Braga e a reviravolta no resultado.