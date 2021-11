Carvalhal fala em "linha vermelha" e aborda Benfica: "Não vamos abdicar do jogo"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após o triunfo sobre o Ludogorets, por 4-2, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Análise: "Fizemos uma entrada muito forte, ao nível do que temos feito. Entramos fortíssimos, fizemos uma primeira parte de excelente nível. Pecámos na finalização, fizemos quatro golos, mas tivemos mais seis ou sete oportunidades claras de golo. 16 remates na primeira parte. Fizemos um jogo muito bem conseguido. Estamos num contexto muito complicado, com jogos de três em três dias, a jogar numa linha vermelha, 72 horas. A equipa teve um comportamento espetacular. Fez o resultado e soube gerir. Sofremos golo num canto, mas não nos perturbámos com isso, estivemos mais perto do quinto do que eles do terceiro."

Benfica: "Neste momento vamos fazer o que sempre fizemos, analisar os jogadores, ver os que estão em melhores condições. O nosso adversário teve mais dois dias de preparação e recuperação, mas não vamos abdicar do jogo, vamos fazer o que sempre fizemos, encarar o jogo para ganhar. Vai ser extremamente difícil."

Liga Europa: "Interessa-nos olhar para o próximo jogo, procurar vencer para apurar em primeiro lugar, que é o nosso objetivo. O grupo é muito equilibrado. O Ludogorets não tem conseguido bons resultados, mas tem bons valores individuais, vem da pré-eliminatória da Champions. Os pontos são muito importantes, perdemos no Estrela Vermelha um jogo que não devíamos ter perdido, numa altura em que cometíamos alguns erros que foram corrigidos. Estou satisfeito pela evolução da equipa. Jogámos há 72 horas, o adversário teve mais um dia para recuperar, mas a equipa deu um sinal fantástico, vamos até ao limite das nossas forças."

Houve alguma perda de ligação. Foram riscos calculados? "Sim. Fizemos a gestão que entendemos que devíamos fazer. Olhamos para o jogo, para cada jogador, temos jogadores que recuperam melhor do que outros. Os jogadores que entraram entraram bem. Os jogadores que entram têm feito um upgrade na equipa. Perdemos um bocadinho a ligação, mas numa fase terminal do jogo, o resultado estava feito."