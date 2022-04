Carvalhal volta a falar de Paulo Sérgio: "Lamento que as coisas estejam inquinadas"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a vitória por 1-0 no terreno do Belenenses, na 32.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Procurámos o golo desde início. Fomos a equipa mais perigosa sempre, a que esteve sempre mais perto de vencer. 22 "clean sheets" [jogos sem sofrer golos] esta época, é fantástico. São mais três pontos e vamos tentar somar o máximo possível. Se o fizermos, fazemos o terceiro melhor registo da história do Braga."

Lembrou o processo a Paulo Sérgio: "Num momento em que se põe tudo em causa, lamento profundamente que as coisas estejam inquinadas. Eu não queria estar na posição do Paulo Sérgio, de ter de responder a uma situação daquelas. Não há nenhum Conselho de Disciplina, nenhum presidente, que possa interferir na gestão que os treinadores fazem das equipas. Se isso fosse posto em causa, se os treinadores perdessem a autoridade máxima... era o que faltava. E isso foi tema com os jogadores. Disse que tínhamos de ser sérios, porque há muita coisa em jogo. Temos de respeitar todos os adversários, foi o que fizemos e vamos continuar a fazer nos dois próximos jogos."

Sobre o futuro: "Tenho contrato, estou a cumpri-lo. A dedicação ao Braga é total. Só me preocupa vencer os jogos. Se calhar sou a pessoa menos preocupada com essa questão. Tenho tudo aberto ainda."