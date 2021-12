Carvalhal visa arbitragem do jogo com o Estrela Vermelha: "Campo estava inclinado"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga

Declarações do treinador do Braga em reação ao empate (1-1) contra o Estrela Vermelha e a consequente ida para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa

Reação: "O nosso objetivo era chegar ao primeiro lugar e ir diretamente para os oitavos de final. Fizemos por isso, fizemos um bom jogo, contra um adversário robusto e agressivo. Houve permissividade da equipa de arbitragem em relação a entradas sobre jogadores nossos. Podia ter marcado penálti mais cedo. Os meus jogadores foram estoicos, trabalharam muito, com uma atitude espetacular. Gostaríamos de ficar em primeiro. Vamos competir contra uma equipa vinda da Champions, o que é bom para nós. Vamos competir para chegar aos oitavos."

Adversário seguinte no play-off: "Poderemos ter um Sevilha, que já vencemos num particular, o Barcelona, o Dortmund, o Leipzig... Espetacular. Vão ser grandes jogos e contem com o Braga para competir e dar pontos ao ranking de Portugal. Sinto que o Braga era a melhor equipa deste grupo após alguns jogos."

Arbitragem: "Normalmente não comento arbitragens a nível interno. Peço desculpa. Estou a esticar-me um pouco e a mostrar incoerência. Aceito isso. Perante a crítica que se faz aos árbitros portugueses e encontrar uma arbitragem deste género [frente ao Estrela Vermelha], senti uma saudade muito grande dos nossos árbitros. Houve muita condescendência. Nem sequer houve motivo para uma grande penalidade [convertido por Katai]. Senti que o campo estava inclinado desde o início. Fica o resultado e a continuidade na prova."