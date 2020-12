Carvalhal após derrota do Braga com o Belenenses SAD: "O contexto não é fácil"

Treinador do Braga, Carlos Carvalhal, afirmou que equipa desperdiçou boas oportunidades e que poderia ter empatado este domingo. Derrotado por 2-1 para o Beleneses SAD, treinador afirmou que resultado não irá abalar

Análise do jogo: "Entrámos relativamente bem jogo, tivemos duas oportunidades, poderíamos ter a vantagem no início. O jogo começou equilibrado. O Belenenses SAD sentiu que estávamos a ter algumas dificuldades e aproveitou-se da situação e conseguiu construir o resultado: 1-0, depois um 2-0 também já um pouco aquém, injusto pelo que aconteceu na primeira parte. Mas também não fizemos uma primeira parte boa".

Segundo tempo: "Na segunda parte, forçamos com as substituições, que deram outra dinâmica à equipa e começámos a ser mais Braga, mesmo depois de reduzidos a dez, os jogadores foram de uma aplicação extraordinária e conseguimos fazer o 2-1. Ainda chegamos perto da baliza deles. Creio que se justificava o empate pelo primeiro tempo e pela segunda parte que fizemos. Na primeira parte, tivemos flagrantes oportunidades, podíamos ter ficado por cima do marcador, o empate pelo menos justificava-se, mas pronto é o que é. Neste contexto, não é um contexto fácil e uma derrota pode acontecer a qualquer equipa e nós não somos diferentes das outras."

Momento do Braga: "Não é por ter um resultado menos bem conseguido, com a segunda parte boa, que vai abalar minimamente o grupo. Nós temos agora uma pausa no campeonato, vamos ter três jogos muito importantes pela frente e vamos ter alguns dias para respirar. O contexto não é fácil, mas meus jogadores têm sido impecáveis. Hoje fizeram um trabalho fantástico pela segunda parte que apresentaram. O campo contra o AEK estava horrível, estava pior ainda que este aqui. E no contexto de três dias fazer dois jogos assim, com uma vitória folgada contra o AEK e um jogo com 10... Só tenho que estar orgulhosos e manter pés no chão. Estamos prontos para o que vem".