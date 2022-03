Carvalhal ultrapassa Quinito: "Marcou-me para o resto da vida..."

Declarações do treinador Carlos Carvalhal após o Mónaco-Braga (1-1), partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa

Oito melhores: "Têm de desfrutar de estarem nas oito melhores equipas da Liga Europa, é fantástico. Sabemos a juventude da equipa. Vivemos um momento espetacular no Sporting de Braga, em ano de aposta clara na formação. Obviamente, como em todas as competições, vindo o próximo jogo é ver o adversário e tentar seguir em frente, seja que adversário for.!"

O 107.º jogo ao comando do Braga, mais do que Quinito: "O Quinito foi o treinador que me lançou na primeira equipa do Braga, ainda muito jovem. Foi quem me deu aquela alegria que hoje estou a tentar proporcionar a muitos destes jovens. Falar do Quinito, ultrapassar essa marca, enche-me de alegria, porque sei que também está contente. Marcou-me para o resto da vida. É uma das minhas grandes referências."