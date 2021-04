Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, depois da vitória por 2-1 em Faro, na ronda 25 da Liga NOS.

Primeira parte: "Nós antevíamos um jogo difícil. O Farense é uma boa equipa, tem bons jogadores, uma boa organização. Fizemos uma primeira parte muito boa, tendo em conta as dificuldades que o Farense nos criou: fechou-se bem e fechou muito os espaços. Tivemos paciência, circulámos a bola, fomos por fora e entrámos por dentro. Criámos algumas oportunidades de golo e não era fácil, pela forma como o Farense se posicionava. Além do golo, tivemos mais duas ou três situações. Sentia-se que o Sporting de Braga estava melhor no jogo, anulava bem os contragolpes do Farense e estava relativamente confortável no jogo. Justificava-se estarmos a vencer ao intervalo."

Felicidade: "Uma segunda parte diferente: fizemos hoje o 42.º jogo da época e, pela primeira vez, vencemos com uma dose de felicidade. Até ao momento, nunca vencemos nenhum jogo com essa dose de felicidade. Empatámos um jogo em que reconheci que o ponto foi positivo, em Famalicão, e agora esta vitória em que se me oferece dizer que tivemos uma dose de felicidade pela primeira vez esta época para conseguir os três pontos. Mas, para concluir, não há dose de felicidade sem acreditar, sem buscar aquilo que se conseguiu. Mesmo com o Farense a criar situações de perigo, que o Matheus resolveu e muito bem, nunca deixámos de acreditar que poderíamos fazer golo e procurámos sempre a baliza adversária. Acabámos por ter essa felicidade, porque também a procurámos, mas reconheço que foram três pontos muito felizes e altamente penalizadores para o Farense."