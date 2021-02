Carvalhal: "Tivemos muito mérito na forma como conseguimos chegar ao empate"

Declarações do treinador do Braga após o empate a dois golos frente ao FC Porto, na jornada 18 do campeonato.

Crença: "Acreditámos sempre, a equipa esteve sempre sólida. Fiquei com a ideia que ao intervalo o jogo estava muito dividido, muito bem disputado, muito físico. Nós também tivemos as nossas oportunidades. Na segunda parte entrámos bem, mas o segundo golo foi um duro golpe. Ficámos sempre sólidos, fomos fazendo alterações, modificamos a forma de jogar, demos mais problemas ao FC Porto. Antes da expulsão já tínhamos algum ascendente e depois ficamos com um ascendente ainda maior. Acabámos por fazer o 2-1 um bocado tarde, podíamos ter feito antes. Conseguimos o 2-2. Para nós foi um desafio muito grande, mas tivemos muito mérito na forma como conseguimos chegar à igualdade. Terminar com esta intensidade perante a sequência de jogos que temos é uma satisfação enorme."

Entradas de Gaitán e Piazon: "A ideia era continuar a dar corredor. Tentar ganhar mais jogadores entre linhas. Acabámos por meter a carne toda no assador para chegar a um resultado positivo."

Opções e segunda volta: "Com a lesão do Moura tínhamos de procurar uma alternativa e veio o Borja, temos a situação do Paulinho e a entrada do Sporar. As nossas equipas por norma fazem segundas voltas melhores do que as primeiras. Vamos ter uma densidade de jogos tremenda. A solidificação e qualidade de jogo vão aumentando com o tempo, mas temos o handicap de ter semanas sem ter uma unidade de treino para implementar novas ideias."