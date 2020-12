Carvalhal: "Se na Taça fomos no pleno das competências e tivemos muitas dificuldades..."

Treinador do Braga em conferência de Imprensa de antevisão ao embate com o AEK (quinta-feira, 17h55, na Grécia).

AEK: "Não tememos nada, respeitamos o adversário, sabemos que é equipa boa, equipa que tem muita competência, com um bom treinador, boa organização, a lutar fortemente pelo título esta época, está muito perto dos lugares de cima, e não esperamos de forma alguma facilidades, sabemos as dificuldades que criaram ao Leicester, resultado do Zorya acabou por ser muito enganador. É uma equipa muito forte na Grécia e respeitamos na sua totalidade, mas como tenho dito, 100 por cento de respeito, 0 por cento de medo"

Rodar a equipa? "Se fomos para a Trofa com tudo para ganhar, no máximo das nossas capacidades, jogo da Taça, contra equipa da terceira divisão, fomos no pleno das competências a todos os níveis, e tivemos muitas dificuldades para ganhar, contra o AEK obviamente temos de ir a top também, de outra forma não faz sentido".

Mudanças do AEK: "Quando uma equipa como o AEK ou Braga gere um ou outro jogador, falo destas equipas porque são as que se vão defrontar amanhã, podia referir grandes equipas... Eu tenho dois jogadores por posição, todos com a mesma competência para jogar. Por isso nunca ponho a segunda equipa, eu ponho os jogadores do Braga a jogar. A gestão que tem de ser feita num ciclo destes, nossa, do AEK, do Benfica, FC Porto, entre outros, é um imperativo, mas as equipas, em todos os jogos, apresentam-se na máxima força para jogar. Uma máxima força, relativa, isto é, naquele jogo, aqueles que o treinador acha serem os melhores para vencer o jogo. Acredito que seja isso que o AEK vai fazer, e eu também".