Carvalhal: "Se fosse agora, tinha metido estes miúdos a jogar com o Benfica"

Declarações de Carlos Carvalhal após o FC Pprto-Braga (1-0) da 14ª jornada da Liga Bwin

Surpresa no onze do FC Porto: "Fui surpreendido pelo onze. O Sérgio Conceição é um excelente treinador. Não estávamos à espera. Já jogámos com o Vizela e com o Estoril, que têm também três médios. Não houve grandes alterações, no que toca a posicionamentos."

Derrotas com grandes: "Os adversários foram melhores. Jogámos bem, tirando a partir dos 35 minutos com o Benfica. O Sporting foi melhor e venceu, demos os parabéns ao Sporting. FC Porto venceu bem, já dei os parabéns. Benfica venceu categoricamente, ficámos sem pilhas na altura. Se fosse agora, nesse jogo da Luz, tinha metido estes miúdos a jogar. O fundamental é discutir o resultado, mas estes miúdos precisam de jogar. São estes jogos. Se havia dúvidas que o Braga fez uma viragem, de aposta maior na formação...hoje foi uma evidência. Estou orgulhoso de todos estes jovens."