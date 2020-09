Carvalhal satisfeito com pré-época: "Isto é o Braga"

Treinador do Braga garante que a sua equipa está "cada vez mais equilibrada e preparadíssima" para o arranque do campeonato, no próximo sábado, no Dragão.

O Braga terminou a pré-época com um triunfo, por 2-0, sobre o Farense, fechando a preparação para o primeiro jogo do campeonato, no próximo sábado, no Dragão, com o FC Porto, com um registo de quatro vitórias, dois empates e uma derrota (na Luz, com o Benfica).

Em declarações aos canais do clube, Carlos Carvalhal revelou que tem motivos suficientes para ter ficado "satisfeito" com o que sua equipa fez na pré-temporada.

"Gostei muito de várias coisas que aconteceram na pré-época. Isto é o Braga, Tem a ver com atitude, tem a ver com prestação. Gostei, por exemplo, do reverter o jogo com o Santa Clara, o reverter o jogo com o Valladolid, hoje [ontem, com o Farense], não foi reverter mas foi quase em função da chamada de atenção ao intervalo, pois tivemos uma mudança total no comportamento da equipa. Na generalidade fiquei muito satisfeito com a pré-época", assumiu o treinador do Braga.

O técnico que regressa ao comando da equipa minhota apontou outros aspectos relevantes exibidos pela sua equipa. "Conseguimos em alguns jogos não sofrer golos, como em Barcelos e neste jogo com o Farense, muito importante na dinâmica da equipa. Quem esteve atento viu que esta equipa pressiona muitas vezes o guarda-redes adversário, muitas vezes a correr riscos atrás, mas os jogadores a conseguir resolver coletivamente as situações. É neste equilíbrio que apostamos. Queremos ser uma equipa ofensiva para estar equilibrada para defender no momento da perda de bola, mas obrigar o adversário a ter que ir lá abaixo para defender porque atacamos realmente com muitas unidades".

Carvalhal resumiu que "a equipa está a ficar cada vez mais equilibrada". "O que é bom na nossa evolução, mas ainda temos muito para evoluir", admitiu. "Sentimo-nos preparadíssimos para competir. Já o estávamos na semana passada quando fizemos 90 minutos com o Santa Clara e com o Valladolid, foram dois jogos a sério, venha a competição que nós estamos prontos para ela", concluiu.



O treinador do Braga sublinhou ainda que, durante a pré-época, houve jogadores que andaram a um ritmo diferente por causa de questões físicas.

"O Gaitán teve um problema no início e começou um pouco mais tarde, o Sequeira a mesma coisa, o Schettine só começou a trabalhar esta semana, o Ricardo Horta também começou mais tarde um pouco, tal como o Galeno. Várias das nossas unidades ofensivas, mais o Tormena e o Sequeira, começaram um pouco mais tarde e isso notou-se um bocado", apontou.

Carlos Carvalhal deixou ainda o desejo do regresso dos adeptos aos estádios. "Nós jogamos para os adeptos. Mesmo eles não estando presentes fisicamente no estádio, sentimos a sua presença. Quando voltarmos a receber adeptos no estádio, vai ser uma satisfação muito grande. Os jogadores estão em boas mãos e sabemos que a nossa casa vai ser um reduto muito difícil para todos os adversários", concluiu.