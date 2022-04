Carvalhal revela que vai a Glasgow ver o Old Firm antes do embate europeu

Rangers defronta eterno rival Celtic neste domingo. Adversário dos bracarenses pode igualar "católicos" no primeiro lugar em caso de triunfo

Pouco depois da vitória sobre o Benfica, Carlos Carvalhal revelou aos jornalistas como decorrerá o início da preparação para o encontro europeu, diante do Rangers, a contar para os quartos-de-final da Liga Europa.

O técnico do Braga confidenciou que vai a Glasgow, juntamente com o adjunto, assistir ao Old Firm, o duelo mítico do futebol escocês entre Celtic e Rangers, a contar para a 32ª jornada do campeonato.

Em caso de vitória, antes de visitar o Braga, na primeira mão dos quartos da Liga Europa, o Rangers poderá igualar o eterno rival na liderança da Premier escocesa.