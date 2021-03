Carvalhal revela: "Nem um rolo de papel higiénico foi comprado sem eu saber"

Treinador do Braga tem a "intuição" de que ainda voltará a Inglaterra e, mais especificamente, ao Sheffield Wednesday.

Carlos Carvalhal continua a gozar de prestígio em Inglaterra e ele próprio não esconde o desejo de voltar a trabalhar num clube britânico.

A edição de abril da revista "Fourfourtwo" traz uma entrevista com o treinador do Braga, que fala essencialmente da passagem pelo Sheffield Wednesday, clube que liderou durante duas épocas e meia (entre 2015 e 2017), tendo ficado por duas vezes às portas da Premier League (caiu nos play-off).

"Acho que os adeptos do Sheffield Wednesday estão com saudades minhas e o sentimento é recíproco. Já disse que gostaria de voltar ao clube e a minha intuição diz-me que um dia isso acontecerá", referiu Carvalhal, deliciado por ter recebido a visita de adeptos do emblema inglês quando estava no Rio Ave. "Sou do Wednesday para sempre. Essa situação vai acompanhar-me pelo resto da minha vida. Ninguém visita uma pessoa de quem não gosta".

Idolatrado pelos adeptos do Wednesday, Carvalhal deixou uma marca no clube. "A nossa ideia foi fazer algo diferente e romper com o estilo inglês. Os jogadores absorveram o que queríamos e tínhamos controlo total do clube. Nem um rolo de papel higiénico foi comprado sem eu saber"