Carvalhal reparte favoritismo com o Rangers e pede "duas noites à Braga"

Treinador da equipa minhota reage ao sorteio dos quartos de final da Liga Europa.

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, reparte o favoritismo na eliminatória dos quartos de final da Liga Europa, com o Rangers.

"É um adversário difícil, como todos nesta fase. Temos de repartir o favoritismo Já o dissemos na eliminatória anterior contra o Mónaco, que tinha uma competência muito elevada, tanto individual como coletiva. O mesmo se pode dizer do Rangers. Uma equipa forte, os resultados assim o indicam. Eliminou o Braga há dois anos", afirmou.

"Só fazendo duas noites à Braga, no nosso melhor, tanto no aspeto individual como coletivo, com os adeptos a vibrar com a equipa, como aconteceu com o Sheriff e Mónaco, somos capazes de discutir a eliminatória", completou.