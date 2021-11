Carvalhal rejeita falar em "momento-chave" e diz: "A exigência do Braga não é uma exigência fácil"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, durante o jogo da 10ª jornada a contar para a Primeira Liga de Futebol com o Portimonense realizado no Estádio Municipal de Braga, 1 de novembro de 2021. HUGO DELGADO/LUSA

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após o triunfo folgado sobre o Portimonense, por 3-0, em jogo da décima jornada da Liga Bwin.

Contexto e análise: "O Portimonense era uma equipa que fora de casa tinha vencido três vezes, empatado uma, com uma das vitórias tinha sido na Luz, afigurava-se um jogo difícil, contra equipa competente e muito competitiva. Preparámos bem o jogo, fomos equipa agressiva com e sem bola, controlámos bem o jogo, fizemos 14 remates na primeira parte, infelizmente não conseguimos concretizar uma ou outra situação que nos poderia levar uma vantagem mais confortável para o intervalo. Na segunda parte só mudou um pouco com o 2-0, a equipa quis fechar a baliza, jogar em transição, fizemo-lo bem, o Matheus fez uma excelente defesa, conseguimos fazer o golo que sentenciou a partida. Foi uma vitória inteiramente justa, exibição muito competente. Foi o quinto jogo consecutivo sem sofrer golos, é uma alegria grande, estamos a ganhar consistências, estamos a jogar cada vez melhor, deu para gerir algumas situações em relação a alguns elementos. As energias vão diminuindo, precisamos de um upgrade vindo de fora, espero que o apoio seja ainda maior na quinta-feira do que foi hoje."

Eficácia e Braga em todas as frentes: "Importante é concretizar pelo menos 30 por cento das oportunidades. Todos os empates que tivemos, todos eles, tivemos caudal ofensivo muito grande e não conseguimos concretizar, fomos muito penalizados por isso e por alguns erros individuais. Foram corrigidos, níveis de concentração aumentaram. Temos crescido como equipa, tal como no ano passado não começámos bem a época. Estas coisas demoram sempre o seu tempo, a equipa está a fica cada vez mais afinada. Considero que ainda há aspetos a melhorar. Estamos cada vez mais fortes. Temos de melhorar a eficácia. Todos os empates que tivemos foram desequilibrados para o nosso lado, por mera falta de eficácia não conseguimos traduzir os empates em vitórias. Estamos em quarto lugar, vamos fechar a janela desta competição e abrir a janela da Liga Europa. Temos uma final para decidir a final-four da Taça da Liga, continuamos na Taça de Portugal, no campeonato estamos a recuperar terreno e na Liga Europa estamos bem posicionados mas temos de vencer na quinta-feira."

Momento-chave para o Braga? "Não. Momentos chave são todos. A exigência do Braga não é uma exigência fácil. No Braga tem de se ganhar, jogar bem, lutar por títulos, vender jogadores e potenciar jovens. No ano passado conseguimos fazer tudo isto. Este ano... O Vitinha jogou hoje, o Fabiano entrou, o Moura estava castigado, há outros jovens a emergir. Estavam Roger e Bruno Rodrigues no banco. Estamos a potenciar a equipa para ganhar jogos. O Braga tem de potenciar para que os jogadores sejam vendidos, para que o clube seja sustentável. Temos de ir ao trabalho, arregaçamos as mangas, não mudamos nada, confiamos no nosso trabalho. Tenho um grande grupo, grandes homens, estamos muito satisfeitos por esta evolução."

Golo de Mario González: "Importante são todos os jogadores. Precisamos de todos. Não queremos que ninguém tire vantagem, queremos três jogadores aptos a corresponder e entender o que a equipa quer. Vitinha teve uma excelente prestação, o Mario entrou bem, conseguiu fazer o golo, mas também confiamos a 100 por cento no Abel Ruiz. O nosso dever como treinadores é puxar por eles, para estarem sempre "a top"."