Carvalhal queria Braga e FC Porto a jogar no mesmo dia antes da Taça de Portugal

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a vitória por 2-1 sobre o Nacional. Na quarta-feira, joga-se a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal e o treinador dos bracarenses lamentou que o FC Porto tenha jogado um dia antes.

Segundo lugar na tabela: "O Braga olha para a viagem que vai fazer agora - vamos chegar às 2h30 a Braga - e depois para a preparação do jogo de quarta-feira com o FC Porto. Ganhámos este jogo, não olhamos muito para a classificação. Agora temos de abrir o dossiê da Taça de Portugal."

Meia-final da Taça de Portugal, na quarta-feira: "Gostava de disputar o jogo numa situação diferente, em igualdade de circunstâncias, com as duas equipas a jogar no mesmo dia. Nós jogámos a meio da semana e no domingo, o FC Porto jogou no sábado. Gostava de repartir isto, mas é encarar a realidade e ir para o jogo com coragem e tentar vencer."

Análise ao jogo: "Entrámos muito bem, os dois golos são erros do guarda-redes adversário, mas podíamos ter feito outros golos, porque tivemos várias oportunidades. Poderíamos ter sentenciado o jogo. Na segunda parte, o Nacional baixou as linhas e acabaram por fazer um golo e depois a minha equipa demonstrou que sabe defender bem, fechar a baliza. Acabamos por ser um justo vencedor."

Exibição do jovem Bruno Rodrigues, que foi titular: "Não é fácil a incorporação dos novos jogadores assim e hoje o Bruno Rodrigues esteve muito bem. Fez um jogo espetacular."