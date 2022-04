Carvalhal: "Quando fui contratado, foram definidos vários objetivos e cumprimo-los em pleno"

Declarações de Carlos Carvalhal na sala de imprensa depois da vitória do Braga por 1-0 frente ao FC Porto.

O triunfo: "Foi uma vitória da equipa, dos meus jogadores. Tiveram um comportamento fantástico, contra um adversário fortíssimo. Há um grande mérito do Sporting Clube de Braga nesta vitória."

O jogo: "O FC Porto tentou empurrar-nos para trás, mas tivemos a capacidade de alternar a pressão alta com a pressão intermédia. Foi a forma que encontrámos para que o FC Porto não jogasse com bola entre linhas. Foi um jogo extremamente difícil para nós. Conseguimos igualar a pontuação do ano passado, o que acho absolutamente fantástico, encerrámos as contas do quarto lugar e vamos à procura de jogar com seriedade no que falta. Vamos jogar contra três equipas que lutam pela manutenção e para ganhar."

Percurso com os grandes: "Foi uma tarde à Braga. Vencemos os três jogos da segunda volta contra os três grandes. No futebol, como na vida, tem de haver uma lógica de construção."

Plantel: "Do ano passado para este ano, saíram seis jogadores fundamentais. Houve uma transformação muito grande no plantel. Começámos a época com muitos miúdos no plantel e com alguns jogadores que nem sequer tinham grande constância de jogo de domingo a domingo. A falta de habituação dos jogadores levou a que a equipa, no momento das decisões, ainda não estivesse na plenitude. Quando começámos a ter mais tempo para treinar, com os jogadores inconstantes a ficarem constantes, a equipa atingiu um ponto de maturidade que lhe permitiu vencer Mónaco, Sheriff, FC Porto, Sporting, Benfica. As coisas têm de ser maturadas e construídas. A equipa atingiu uma fase boa, o que nos levou a atingir a mesma pontuação do ano passado."

Futuro: "O Sporting de Braga tem um grande futuro. Neste ano, estreámos jovens com 15 anos, outros com 17, outros com 18, outros com 20. Há jogadores com um crescimento muito grande, que, com mais experiência, poderão evoluir. O Sporting de Braga tem um fortíssimo futuro. Na nossa mente, nunca esteve o dia nem a semana seguinte, mas o futuro do clube. Vamos defender o Sporting de Braga até ao limite e até ao fim. A importância [do triunfo com vários jogadores jovens na equipa] é muito grande, porque isto dá consistência ao projeto do Sporting de Braga. O Sporting de Braga apostou na academia, nos recursos humanos, e está a ver os frutos do que foi feito. É preciso coragem para lançar tantos jovens. Quando fui contratado, foram definidos vários objetivos e cumprimo-los em pleno."