Carvalhal procura feito inédito na Luz e tem outros argumentos

Em nove jogos em casa do Benfica, o treinador nunca venceu, mas já bateu o pé aos encarnados por duas vezes, uma delas com estrondo.

A visita do Braga à Luz pode deixar um marco histórico na carreira de treinador de Carlos Carvalhal. O técnico da equipa minhota nunca conseguiu vencer em casa do Benfica, registo que nem pode ser considerado inesperado, dado que orientou, quase sempre, equipas com aspirações bem mais modestas.

No entanto, desta vez, face ao crescimento que o Braga tem tido, e também devido ao momento da equipa, Carvalhal vai lutar com outras armas.

O treinador da equipa minhota contabiliza nove deslocações ao Estádio da Luz, com um registo de sete derrotas e dois empates, estes últimos conseguidos pelo Marítimo (1-1, em 2009/10) e Vitória de Setúbal (também 1-1, em 2007/08, a contar para os quartos de final da Taça da Liga, prova ganha pelos sadinos nessa temporada).

Na época passada, por exemplo, que marcou o regresso de Carvalhal ao futebol português, o Rio Ave perdeu por duas vezes na Luz, uma delas para a Taça de Portugal (3-2), jogo em que esteve em vantagem por duas vezes. De resto, apesar das sete derrotas averbadas no recinto dos encarnados, as equipas de Carvalhal conseguiram marcar golos em cinco desses jogos, o que deixa a descoberto estratégias com algum pendor ofensivo.

Numa carreira iniciada em 1998/99, ao serviço do Espinho, Carvalhal soma 16 jogos com o Benfica e, mesmo que o registo de resultados continue desfavorável, com nove derrotas, há duas vitórias e cinco empates como pontos positivos nessa caminhada. Na primeira temporada em que defrontou os benfiquistas, ao serviço do Aves, Carvalhal conseguiu mesmo um resultado anormal (4-4), num jogo em que a sua equipa esteve a vencer por 3-0.

No mapa de desfechos inesperados surge ainda um triunfo do Belenenses frente ao Benfica por 4-1, na época 2004/05, no Restelo. E, nessa temporada, a equipa benfiquista, então de Giovanni Trapattoni, acabou mesmo o campeonato em primeiro lugar, o que deu mais ênfase ao feito do conjunto orientado pelo atual treinador do Braga.