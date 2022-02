Carvalhal: "Oscilação de resultados? Alguma explicação terá que haver..."

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela (domingo, 20h45).

Explicação para a oscilação de resultados: "Alguma explicação terá que haver. Tenho que viver com o presente e o futuro e este é um processo de maturação da equipa, que tem uma componente jovem elevada. É preciso ter paciência. Podem acontecer erros aqui e acolá, que podem custar-nos pontos. São situações normais, que fazem parte do crescimento da equipa. Sou avesso a dar desculpas, porque sou pago para arranjar soluções. Vamos ter uma equipa competitiva, a lutar pelos três pontos em todas as competições."

Mais pressão após triunfo do Gil Vicente: "Olhamos para nós. A equipa que está acima perdeu pontos, mas não adianta muito olhar para cima ou para baixo, o importante é olharmos para nós."

O melhor e o pior jogo em ano e meio no Braga: "O melhor jogo foi, sem dúvida, o da conquista da Taça de Portugal. Foi qualquer coisa de extraordinário, devido ao que significou para o clube, para a família e para os amigos. Podia juntar a esse vários jogos, como o do acesso à Taça da Liga, vários das competições europeias, com várias goleadas. O mais negativo foi o jogo com o Boavista, na Taça da Liga; foi o que mais me custou a digerir."