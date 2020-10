Reação do treinador do Braga após a goleada em Tondela, por 4-0.

Duas derrotas depois, o Braga festejou, com "muito mérito", uma vitória farta na I Liga, em Tondela. "A grande diferença esteve na eficácia", analisou Carlos Carvalhal, e lembrou que "o jogo não foi muito diferente" do da ronda anterior, com o Santa Clara, em que teve um golo "mal anulado".

Este sábado, foi quase tudo perfeito, um "jogo bem conseguido, com golos" e a baliza a zero. "Era muito importante para não sofrermos golos", admitiu o treinador, porque "isso significa que há equilíbrio": "O Braga é uma equipa ofensiva, joga praticamente com quatro avançados no onze inicial, mas é equilibrada. Os meus jogadores foram inexcedíveis, estavam determinados a ganhar", rendeu-se, preparado para os últimos dias do mercado de verão, que encerra amanhã e promete saídas.