Carvalhal: "Os jogadores do Sporting queixaram-se? Ai sim? Espetacular"

Treinador do Braga comenta derrota em Alvalade, frente ao Sporting, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada do campeonato.

Jogadores do Sporting queixaram-se da arbitragem e pediram penáltis: "Não sei porque fala de polémica, eu não falo de arbitragem. Ah queixaram-se? Ai sim? Espetacular. Eu tenho uma visão diferente, visão do jogo. Foi um jogo disputado, com duas equipas que tentaram fazer o seu melhor, fizemos um bom jogo de futebol, tivemos qualidade para ter oportunidades, para sair do espartilho que estava o jogo. Três na primeira parte, podíamos ter marcado na segunda parte, [não conseguimos por] uma grande defesa. Marcámos um a abrir, que foi invalidado, é o que me apraz registar, o resto não é para mim."

Sensações após o jogo e falta de eficácia do Braga: "Sensações... Nitidamente o jogo é definido pela eficácia de uma equipa e não eficácia de outra. Ao intervalo podíamos estar a ganhar 3-0. Tivemos as melhores oportunidades e deveríamos estar a ganhar. Não conseguimos concretizar. Equipa um pouco encaixadas, com essas oportunidades desencaixamos um pouco e poderíamos ter inaugurado o marcador. Na minha opinião a equipa que ficasse a ganhar teria uma vantagem grande. Não tivemos essa eficácia, o Sporting teve. Parabéns ao Sporting."