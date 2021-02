Carlos Carvalhal: "O chip da equipa do Braga já deve andar um pouco desgastado..."

Carlos Carvalhal fez este sábado, aos meios oficiais do Braga, a antevisão ao encontro com o Tondela, com início marcado para as 18h00 de domingo. Minhotos entram em cena na jornada 20 após a derrota por dois golos sem resposta frente à Roma, para a Liga Europa.

Mudança de chip: "O chip da equipa já deve andar um pouco desgastado porque anda sempre em mudança. Estamos sempre a saltar de competição para competição, mas já estamos habituados a isto. Trocámos para o chip do campeonato e estamos completamente focados no jogo com o Tondela. Estamos preparados para o jogo. A equipa saiu inteira do jogo com a Roma, apesar de ter perdido. Estivemos sempre positivos nesse jogo, temos consciência disso. Passadas 72 horas, se calhar até menos, vamos defrontar uma equipa boa, organizada e que também pratica futebol positivo. Vamos ter um Braga forte, a equipa vai reagir bem à última adversidade. Tem feito isso praticamente sempre e, por isso, estou confiante que vamos fazer um bom jogo, perante um adversário difícil. Queremos muito ganhar e vamos lutar muito pelos três pontos. Sabemos que este jogo é muito importante... porque é o próximo."

Tondela: "Temos que nos concentrar no nosso jogo, embora percebendo quais são os pontos fortes do adversário. O Tondela tem jogadores rápidos, pratica um futebol positivo. É uma aposta do seu treinador, valoriza o futebol bem jogado e associativo. Temos que estar muito atentos aos pontos fortes dessa equipa, que, por outro lado, também tem fragilidades. Todas as equipas do mundo têm fragilidades. Estamos apostados em explorar essas fragilidades de modo a ganharmos o jogo. A preparação para o jogo é curta, mas está a ser muito específica e direcionada para aquilo que temos que fazer. E os jogadores estão a fazer muito bem isso. Vamos estar muito ativos e com energia no jogo. A equipa saiu reforçada do último jogo. Animicamente, apesar da derrota, tivemos uma prestação muito positiva e firme, mesmo com apenas dez jogadores. Isso é um indicador positivo e vamos transportá-lo para o jogo com o Tondela".