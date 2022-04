Carvalhal: "Se quiser juntar o jogo em Vizela, a jogar desde os 40' com dez jogadores..."

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, em reação ao empate, a zero, frente ao Estoril, esta segunda-feira, em jogo que findou a 30.ª jornada da Liga Bwin

Jogo de muitos equilíbrios: "Concordo. Penso que foi mais desequilibrado na segunda parte, a nosso favor. Basta atentar ao primeiro minuto [remate de Francisco Moura] e ao último [cabeceamento de David Carmo]. Criámos duas excelentes oportunidades para marcar. A primeira parte foi equilibrada, o Estoril baixou as linhas, não é possível jogar assim com muita velocidade, procurou jogar em transição. Tivemos oportunidades na primeira parte também. Foi muito equilibrada. Depois ainda tivemos mais bola, com mais pendor ofensivo, contra uma equipa que está fechada, cerrada defensivamente, em que uma oportunidade conseguida teria de ser concretizada para mudar o jogo completamente. Fomos em busca dessas oportunidades, mas não concretizámos. Sentimo-nos penalizados por isso. O adversário fez pela vida, fechou-se bem, protegeu a baliza... Teríamos que concretizar uma das quatro ou cinco oportunidades tidas no jogo."

Resposta após jogo desgastante em Glasgow: "Se quiser juntar o jogo em Vizela, a jogar desde os 40' com dez jogadores. Foi isso, o jogo em Glasgow, mas temos feito uma boa gestão. A equipa deu boa resposta, estivemos sempre inteiros, a cabeça comanda tudo. Não era possível fazer transições, meter muita intensidade no capítulo ofensivo porque o Estoril estava muito denso no meio campo defensivo. Era preciso circular a bola e procurar o melhor caminho para chegar ao golo. Isso cria desgaste, mas estivémos irrepreensíveis. Foi até ao último segundo a tentar vencer o jogo com cabeça."

Mais dois jovens lançados: "O Kodisang entrou de forma participativa e ativa no jogo. É um miúdo da nossa academia, rápido, que tem feito pela vida. Com a indisponibilidade do Rodrigo Gomes e do Iuri Medeiros, ele é o jogador que está a seguir. Em função de alguma ausência, vamos buscar algum jogador à equipa B ou à equipa sub-23. Estreou-se bem, teve algumas situações boas. O Eduardo tem uma atitude fantástica em termos competitivos, tem qualidade como avançado e serviu para premia-lo, com a camisola do seu clube."