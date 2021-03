Carvalhal: "Não tenho palavras para os meus jogadores, por tudo, atitude, sequência de jogos..."

Declarações de Carlos Carvalhal à TVI24 após a vitória por 3-2 no Dragão e passagem à final da Taça de Portugal.

O jogo: Antes de mais, já não tenho palavras para os meus jogadores, por tudo, atitude, sequência de jogos, pela forma como têm batido. Hoje, sem defesa esquerdo. Com algumas limitações, fizemos um jogo fantástico, sobre dois prismas: aos 30 minutos fizemos o 3-0, com um jogo de grande qualidade; depois um jogo diferente a partir do momento em que ficámos reduzidos a dez. Obrigou-nos vestir o fato-macaco. Nunca nos desmembrámos"

Elogios: "Foram todo estóicos, defendemos bem. Não digo se a vitória é justa ou não. Fizemos o que nos competia. Fico satisfeito que digam que a nossa equipa joga um bom futebol, mas ela tem outros argumentos. Com a sequência de jogos, a equipa perdeu na transição defensiva, mas ganha bolas porque é equilibrada."

Jogos com os grandes: "Preparei um jogo da Taça e preparámos todos os jogos para tentar vencer. Pensar menos no destino e mais no caminho que nos vai fazer chegar até onde for possível. Há assimetrias evidentes, não nos vamos por em pé de igualdade com equipas que têm argumentos diferentes. Fomos obrigados a socorrer-nos de cinco jovens nos últimos dois jogos. Tenho uma equipa de grande caráter, isso tenho. Agora vamo-nos concentrar no dérbi com o V. Guimarães."