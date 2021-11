Carvalhal não muda a fórmula: os onzes de Braga e Ludogorets

Confira os onzes iniciais de Braga e Ludogorets, partida do Grupo F da Liga Europa com início às 20h00.

Carlos Carvalhal apresenta esta quinta-feira, frente ao Ludogorets, o mesmo onze que iniciou o jogo da ronda anterior do campeonato, com o Portimonense e ganho por 3-0.

Do lado búlgaro, destaque para as presenças de Claude Gonçalves e Show no meio-campo, duas caras bem conhecidas do futebol português.

Após três jogos, o Braga soma seis pontos no Grupo F, enquanto o Ludogorets tem apenas um.

Onze do Braga: Matheus; Paulo Oliveira, Diogo Leite e Sequeira; Yan Couto, Al Musrati, Castro e Galeno; Iuri Medeiros, Vítor Oliveira e Ricardo Horta.

Suplentes: Tiago Sá; Raúl Silva, Fabiano, Moura, Bruno Rodrigues, André Horta, Lucas Mineiro, Gorby, Abel Ruiz, Lucas Piazon, Mario González e Roger.

Onze do Ludogorets: Kahlina; Ikoko, Plastun, Verdon e Cicinho; Claude Gonçalves e Show; Despodov, Yankov e Tchibota; Sotiriou.

Suplentes: Padt e Hristov; Terziev, Pinas, Manu, Badji, Rotariu e Tekpetey.