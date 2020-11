Carvalhal: "Não foi pelo Vardy, o Iheanacho esteve no outro jogo e fez dois golos"

Declarações do treinador do Braga à Sport TV após o empate a três golos com o Leicester.

O jogo: "Grande jogo de futebol, jogo absolutamente fantástico, pena não ter público. Primeira parte boa, mas o resultado pecou por escasso ao intervalo. Podíamos ter aumentado a vantagem. Leicester teve muita dificuldade em criar. Não temos muitas opções para substituir os jogadores interiores da frente, precisávamos dessa frescura para travar o Leicester, que nos empurrou para trás. Um resultado que se ajusta em função de uma parte muito boa, uma segunda melhor do Leicester. Deu um grande jogo de futebol, acima de tudo, com um Braga olhos nos olhos contra uma equipa que na semana passada ia em primeiro na melhor Liga do mundo. Conseguirmos fazer três golos contra uma equipa que normalmente sofre poucos golos, sobretudo fora de casa".

Ainda o 4-0 em Leicester: "Já falámos desse jogo. Jogo com um enquadramento diferente. Veio numa sequência muito grande de jogos, a energia não era a melhor. Agora tivemos mais tempo para nos preparar. A intenção era vencer o adversário, tivemos essa intenção, ate pelo onze inicial, extremamente ofensivo".

Leicester recorreu aos pesos pesados: "Temos sempre a intenção de ganhar. Não foi pelo Vardy [autor do 3-3], o Iheanacho fez dois golos no outro jogo. O plantel deles é todo ele muito valioso. Sentimos dificuldade para refrescarmos no capítulo dos interiores. Conseguimos o 3-3. O que aprendemos em Leicester é que não podemos jogar com uma formação com esta valia e abrir a equipa. Procurámos fazer com o Leicester o que fazemos com as equipas do campeonato. Não podemos fazê-lo. Foi a ilação que tirámos".

Futuro na prova: "Com uma vitória tínhamos praticamente resolvida a passagem, o empate dá-nos boas perspetivas. Temos tudo em aberto para passar e temos isso na nossa mão".