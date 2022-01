"Carvalhal? Não estou a alinhar em conspirações para ele não estar no banco..."

Declarações de António Marques, presidente da assembleia geral da SAD do Braga, em entrevista à Rádio Renascença.

Em entrevista à Rádio Renascença, António Marques, presidente da assembleia geral da SAD do Braga, diz não compreender o motivo para que Carlos Carvalhal, treinador do emblema minhoto, tenha sido expulso no jogo com o Marítimo.

"Pelo que dizem os comentadores, já no jogo com o Famalicão houve uma expulsão que não se alcança bem e condicionou totalmente o Braga. No jogo com o Marítimo, e ao que dizem, houve empurrão ao Galeno que lhe perturbou a velocidade e o árbitro nem falta marcou. Agora digo eu que não se alcança o que se passou com a expulsão de Carlos Carvalhal", começou por dizer, antes de deixar vários elogios ao treinador.

"É uma pessoa corretíssima, uma pessoa educadíssima e de bom trato. Não estou a ver o motivo pelo qual foi expulso, mas não estou a alinhar em conspirações para ele não estar no banco, porque se um treinador não estiver no banco, às vezes é mais difícil para as equipas, mas acho que não foi bem expulso", concluiu.

De recordar que, com a expulsão, Carlos Carvalhal não estará no banco de suplentes do Braga na deslocação a Alvalade, agendada para as 20h30 de sábado.