Carvalhal lembra um clássico com o FC Porto para falar do Benfica

Declarações do treinador do Braga após a vitória por 4-2 frente ao Ludogorets, na quarta ronda da Liga Europa.

O jogo: "Fomos uma equipa forte, determinada, entrámos muito fortes na primeira parte, conseguimos uma vitória expressiva, que peca por escassa tendo em conta as oportunidades que criámos. Estivemos sempre seguros no jogo, com boas facetas, uma mais audaz, outra mais de segurança pela densidade competitiva e aproximação de jogos. Foi uma vitória concludente e justa, estamos no primeiro lugar do gripo, estamos satisfeitos e agora vamos descansar porque temos um jogo daqui a menos de 72 horas [com o Benfica, domingo]."

Mérito: "O Ludogorets criou muitas dificuldades ao Olympiacos, que é uma equipa boa, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, foi afastado nas grandes penalidades, e esta vitória é mérito do Braga, que não está a dar espaço aos adversários, depois consegue criar muitas oportunidades e quando perde a bola recupera-a rapidamente, tornámos o jogo fácil."

Crescimento: "A equipa está ainda em construção, a atingir a sua maturidade, as coisas não se conseguem fazer em dois dias, são jogadores novos, alguns que não jogaram no ano passado, os lesionados, andavam em ritmos diferentes, mas com a paragem [no campeonato] conseguimos equilibrar as coisas. A eficácia ofensiva está a aumentar, estamos a crescer como equipa, mas temos margem para fazer ainda melhor."

Recuperação: "O contexto é difícil, jogámos há 72 horas, e isso não dá para recuperar os jogadores nesse período de tempo, é uma linha vermelha onde podem ocorrer lesões. Por isso fiz o apelo à massa associativa para apoiar nos momentos de quebra, mas não houve quebra, antes um recuo estratégico porque se jogássemos sempre como na primeira parte não tínhamos jogadores. A equipa foi inteligente na forma como geriu o jogo.

Benfica: "O Benfica tem mais dois dias de recuperação, mas vamos a jogo para tentar vencer. Como eu sempre disse desde que regressei a Portugal, com muito respeito, estamos em igualdade de circunstância. Lembro-me que, quando era treinador do Sporting, estávamos numa situação idêntica, jogámos com o Everton numa quinta-feira [para a Liga Europa] e o FC Porto tinha jogado na terça-feira para a Champions e não deixámos de ganhar. A mente é tão importante como o corpo e vamos estar a top no domingo."