Carvalhal lembra baixas e deseja reforço do plantel: "Há necessidade em algumas posições..."

Declarações do treinador do Braga após o triunfo, pela margem mínima (1-0), na receção ao Belenenses, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin, realizado na Pedreira

Apoio do público: "Os adeptos têm sido excecionais. Houve um ou outro momento em que, circunstancialmente, houve contestação. A equipa estava preparada para isso. Mas não o senti, sinceramente. Ouvi adeptos a cantar. O apoio tem sido fantástico, nunca tivemos um clima hostil desde que estamos no clube. Estamos gratos pelo apoio. As pessoas percebem as dificuldades que vamos tendo nesta caminhada. Apetece-me dizer que perdemos três jogadores fundamentais. O Sequeira, uma bússola no sistema, que o fazia variar, o Galeno, um jogador importante, o Castro, que dá muita intensidade e entrega. Temos um grupo capaz, com muitos jovens. Temos que lhe dar palco. Têm sabido aproveitar a oportunidade, mas não tem sido fácil."

Reajuste do plantel em janeiro: "Não tenho a veleidade para dizer isso, mas gostava [que houvesse reforço do plantel], há necessidade em algumas posições. É uma situação que diz respeito à administração do clube e ao departamento de scouting [observação de jogadores]. É visível."

Contexto: "Gostaria de estar a competir numa prova uma vez por semana e sem lesões. Se calhar, estaríamos melhor no campeonato. Criamos obrigações, temos responsabilidades nas provas, mas não tem sido gerir expectativas. No ano passado, tínhamos um grupo mais robusto, pronto para jogar à terça e ao domingo."