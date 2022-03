Carvalhal: "Isso não existe em nenhuma parte do mundo com os jovens jogadores"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após o triunfo caseiro por 2-0 sobre o Mónaco, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Juventude [Rodrigo Gomes, Vitinha, Falé...]: "O [Yan] Couto também tem 19 anos, o Fabiano também, o próprio Carmo tem 22... O Abel 21 ou 22, é um miúdo. Temos queimado as etapas, evidentemente gostaríamos que toda a malta fosse regular, que conseguisse manter uma regularidade constante, mas isso não existe em nenhuma parte do mundo com os jovens jogadores. Estão em crescimento, a melhorar. Hoje responderam a um nível muito alto. Para mim, bracarense, viver estas emoções de uma Liga Europa, ganhar 2-0 ao Mónaco, com muita jogadores a viverem o que vivi há uns anos, dá-me um prazer tremendo. É o meu clube. Viver o que tenho vivido... Estou muito grato aos meus jogadores, ao meu clube e ao futebol."

Braga favorito à passagem aos quartos de final? "Não é claramente favorito. Estamos em vantagem. Sabemos que é uma equipa difícil. Esta equipa jogou neste sistema, normalmente joga num sistema ainda mais audaz. Atira-se muito para a frente, é uma equipa que tem muita capacidade para fazer golos, mas tem também debilidade defensivas que vamos tentar explorar. Gostaria de ter sete ou oito jogadores para trocar, mas a realidade é outra. Mas fizemos uma boa gestão e vamos estar a top para jogar o jogo de domingo, de certeza absoluta."

