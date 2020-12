Carvalhal supera Amorim e está a uma vitória dos registos de Paciência e Abel

Minhotos levam seis vitórias consecutivas na Liga e estão a apenas uma de igualar a segunda melhor série neste milénio, com Domingos e Abel

Nem o desgaste motivado pela participação na Liga Europa faz abrandar o Braga no campeonato. Depois de um prólogo surpreendente pela negativa, que se traduziu em duas derrotas seguidas, frente ao FC Porto e Santa Clara, a equipa descobriu a rota das vitórias à terceira jornada, despachando o Tondela com uma goleada fora de casa (0-4), e a partir daí nunca mais parou de levar a melhor sobre os adversários que foi enfrentando, incluindo o Benfica, na Luz, somando atualmente seis triunfos consecutivos.

Sob o comando de Carlos Carvalhal, os minhotos superaram diante do Farense a melhor sequência da época passada (cinco vitórias seguidas), com Rúben Amorim, estando a apenas uma vitória de igualarem o segundo melhor registo do clube neste milénio (sete), fixado primeiro por Domingos Paciência em 2009/10, época em que os arsenalistas terminariam a liga em segundo lugar na sequência de um interessante despique com o Benfica, e posteriormente replicado por Abel Ferreira na temporada de 2017/18, marcada pela melhor pontuação de sempre na história do clube (75 pontos).

Em caso de triunfo sobre o Belenenses (fora de casa), na próxima jornada, a equipa passará a ter como último desafio tentar aproximar-se da melhor série vitoriosa de sempre dos bracarenses (13 vitórias), estabelecida em 2011/12, com o técnico Leonardo Jardim.

Para já, nenhuma outra equipa em Portugal leva tantos triunfos consecutivos nesta fase do campeonato, sendo o Braga perseguido de perto neste particular somente pelo Sporting, que apenas soma menos uma vitória em virtude de ter empatado com o FC Porto à quarta jornada, numa altura em que os leões ainda não haviam defrontado o Gil Vicente, partida referente à primeira jornada da Liga, que seria adiada devido aos vários casos de covid-19 que afetaram os planteis das duas equipas.

A série de seis vitórias consecutivas do Braga impressiona ainda mais se for comparada com os últimos registos dos atuais líderes das ligas de Itália (Milan), Inglaterra (Tottenham), Espanha (Real Sociedad), França (PSG) e Alemanha (Bayern de Munique). Deste grupo, apenas o Milan leva duas vitórias seguidas, enquanto Tottenham, Real Sociedad e PSG empataram na última jornada. Já o Bayern voltou a ganhar, depois de ter empatado com o Werder Bremen na ronda anterior.