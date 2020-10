Treinador do Braga falou sobre o triunfo por 1-0 em casa do Vitória de Guimarães, na quinta ronda do campeonato.

O duelo: "Defrontámos um bom adversário, fizemos uma excelente primeira parte e podíamos ter feito o segundo golo. Tivemos várias oportunidades para o fazer. Na segunda parte há uma reação normal do Vitória, o acumular de algum cansaço relativamente ao jogo de quinta-feira, mas soubemos fechar os caminhos da baliza. As duas melhores oportunidades de golo são nossas. Há muito tempo que gostava de ter uma vitória como esta, com um apelo ao sacrifício e capacidade de sofrimento dos jogadores".

A outra face da moeda: "Na Liga Europa fomos a equipa que mais ataques fez, 22, e não foi tema sequer. Estão grandes equipas na Liga Europa. Ainda não tínhamos feito apelo ao espírito de sofrimento, hoje isso aconteceu e fico muito satisfeito. Mantivemos mais um jogo a zeros e estas vitórias sabem muito bem. Às vezes é importante ganhar assim, sentires a firmeza dos jogadores, caráter, o terem de defender. Uma equipa vocacionada para atacar, que está no ADN, mostrou a outra face da moeda".

Expulsões de Carmo e Fransérgio: "São situações de jogo. Aconteceram. Vamos ter de fazer uma gestão também. Estarão em descanso no próximo jogo do campeonato. Lamento as ausências, mas temos plantel para suplantar essas ausências".