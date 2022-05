Carvalhal: "Futuro? Não faz sentido abordá-lo enquanto não falar com o presidente"

Declarações do treinador do Braga após a derrota, por 3-2, na visita ao Famalicão, que operou uma reviravolta no marcador, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga Bwin

Aspetos positivos: "O mais importante neste jogo de fim do campeonato foi o Ricardo Horta tornar-se o melhor marcador da história do Braga, é termos jogado com oito miúdos da formação, um deles foi o [guarda-redes] Hornicek, que esteve a um nível muito bom na estreia no campeonato. Foi o culminar de um ano em que fizemos uma boa Liga Europa, uma segunda volta fantástica no campeonato, praticámos um excelente futebol. Melhorámos a pontuação do ano passado, estivemos perto de conseguir a terceira melhor sempre. Temos de fazer um rescaldo extremamente positivo."

Análise à exibição: "Entrámos muito bem no jogo, apresentámos um nível alto, chegamos bem à vantagem de dois golos e depois há mérito na forma como o Famalicão responde. Tivemos dificuldade e falta de frescura, principalmente na frente. Com toda a sinceridade, foi um jogo de final de época. Importa falar do que fizemos bem enquanto equipa nestes dois anos. Foram épocas muito boas do Braga."

Futuro em função do contrato com Braga estar a terminar: "Não é uma situação para falar nesta altura. Faz sentido do ponto de vista jornalístico, mas não faz sentido nenhum para mim enquanto não falar com o presidente [António Salvador]."