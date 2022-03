Carvalhal faz balanço: "Face aos recursos e à densidade de jogos..."

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, depois do empate a um golo no Bessa, na ronda 25 do campeonato.

O jogo: "Acho que fizemos uma primeira parte de elevado nível. Criámos oportunidades, marcámos e tivemos um domínio muito grande sobre o Boavista, que teve grande dificuldade para chegar perto da baliza do Matheus. Acho que chegámos ao intervalo como justos vencedores e creio que confundimos um pouco a equipa do Boavista pelo posicionamento dos nossos jogadores. Na segunda parte, o Petit corrigiu aquilo que tinha de corrigir e estávamos à espera da reação do Boavista. A intenção era continuar a pressioná-lo para tentarmos fazer o segundo golo."

Falta de oportunidades: "O que é certo é que o Boavista teve um mérito muito grande na pressão, mas, na realidade, consegue fazer um golo. De resto, houve alguma dificuldade em criar reais oportunidades. Nós também não as criámos e estávamos mais longe da baliza deles."

Substituições: "Com as primeiras substituições, creio que reequilibrámos o jogo. Com as alterações seguintes, fomos mais acutilantes e agressivos na frente. Temos duas situações, que se desdobram em quatro claríssimas oportunidades de golo. Incrivelmente, não marcámos.

Queria mais: "No cômputo geral, foi um jogo muito disputado. Sem dúvida, é difícil jogar no Bessa, contra uma equipa boa e intensa. Creio que merecíamos mais deste jogo. Na minha opinião, merecíamos ganhar, mas vamos em frente e na quinta-feira temos um jogo importante [frente aos franceses do Mónaco, nos oitavos de final da Liga Europa]."

Mudança de sistema tático? "Fizemos o que tínhamos a fazer dentro da nossa forma de jogar. Mudámos um ou outro posicionamento para confundir o Boavista e ter mais bola. Acho que isso foi amplamente conseguido. Na segunda parte, atendendo à retificação posicional do Boavista, buscámos mais uma variação da nossa forma de jogar para tentarmos vencer, mas não conseguimos por manifesta infelicidade nessa ponta final."

Prioridade à Liga Europa? "Não temos essa intenção. A nossa intenção em cada jogo passa por respeitar a camisola do Sporting de Braga e jogar para vencer em todas as competições. Temos feito o melhor e o máximo em cada jogo. Face aos recursos e à densidade de jogos, acho que temos feito um trabalho bom. Não é excelente, mas é bom. O objetivo é alcançar o máximo de vitórias possíveis e no final faremos as contas".