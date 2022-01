Carvalhal falha jogo com o Sporting: saiba quais foram as palavras que ditaram o castigo

Frente ao Marítimo, Carvalhal recebeu ordem de expulsão e foi agora punido com um jogo de suspensão, pelo que vai falhar a visita ao terreno do Sporting.

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, foi castigado com um jogo de suspensão, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, e não vai poder, por isso, orientar diretamente a equipa minhota na visita ao reduto do Sporting.

Conforme se lê no mapa de castigos deliberados pelo CD da FPF, divulgado esta quarta-feira, a sanção atribuída ao técnico decorre da expulsão no jogo caseiro ante o Marítimo, por «linguagem ofensiva e abusiva» para com o árbitro.

"Utilizou linguagem ofensiva e abusiva ao dirigir-se ao árbitro e dizer: 'Estás a brincar com esta m**? Vê lá se abres os olhos e equilibras ao menos o jogo c***"; após a sua expulsão dirigiu-se ao quarto árbitro e disse: 'Vocês estão a gozar connosco c**? Mas o que é que eu disse? O que é que eu disse? Diz-me c**! F*-se, vão para o c***!'", lê-se no relatório.

Carlos Carvalhal, que deverá estar num camarote privado no Estádio José Alvalade em contacto com um elemento da equipa técnica do Braga, no próximo sábado, terá ainda que pagar uma multa cifrada em 1734 euros.