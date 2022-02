Carvalhal fala em "resultado injusto" em Guimarães: "Uma desatenção acabou por ser fatal"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a derrota, 2-1, frente ao Vitória, em Guimarães.

Análise à derrota: "Foi uma primeira parte muito incaracterística, os guarda-redes praticamente não tocaram na bola, com o Vitória meteu-se um pouco mais atrás, linha muito compacta, tivemos algumas dificuldades para entrar. Eles também não tiveram grandes oportunidades para chegar à nossa baliza. Na segunda parte mexemos na equipa, retificámos algumas coisa em relação ao posicionamento e onde devia andar a bola, entrámos bem. Uma entrada fulgurante, conseguimos o empate, tivemos uma oportunidade do Yan Couto e acho que a expulsão acabou por não ser muito boa, não fomos pacientes, fomos precipitados, queríamos fazer tudo muito rapidamente, mas tivemos o domínio do jogo por completo, 10 contra 11 e 11 contra 11. Numa situação de falta de rigor da nossa parte concedemos o golo. No primeiro e no segundo. Estávamos preparados para aquele canto ao primeiro poste do Estupiñan, não fomos rigorosos e concedemos um golo num canto e depois concedemos um outro golo por falta de rigor defensivo, num momento em que não podíamos facilitar. Uma desatenção acabou por ser fatal."

Resultado injusto: "Na minha opinião o resultado é injusto. O Braga não fez muitíssimo para ganhar o jogo, mas fez o suficiente fundamentalmente na segunda parte para conseguir estar em vantagem. A igualdade acabava por ser justa. Pela nossa inércia não conseguimos jogar 11 contra 10, deveríamos ter feito mais. Não devíamos ter jogado tão direto, saímos penalizados por aí, o Vitória teve felicidade de fazer o golo."