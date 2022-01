Carvalhal fala do futuro de Galeno: "Saiu a abanar a cabeça em Alvalade..."

Declarações do treinador após o jogo da 20.ª jornada da I Liga Bwin entre Braga e Moreirense, que os bracarenses ganharam (2-0)

Sobre o jogo: "O Moreirense jogou com características diferentes do habitual, com dois avançados, que seguram bem a bola e jogam bem de cabeça, e utilizou um jogo mais direto. Estávamos à espera de outro tipo de jogo e tivemos dificuldades com isso, houve alguma desconexão com o bloco do Moreirense. A primeira parte não foi boa, pelo contrário. Na segunda parte, cumpria-nos retificar as coisas, o Yan Couto entrou bem pelo corredor direito, o André Horta andou mais à frente do Al Musrati e o Abel Ruiz e o Ricardo Horta ligaram muito bem o jogo. Isso trouxe melhorias logo no início da segunda parte, marcámos e tranquilizámos o nosso jogo. Fizemos o segundo golo e tivemos mais oportunidades de golo, mas seria muito injusto para o labor do Moreirense."

Sobre eventual saída de Galeno: "Não sei de nada sobre isso. Ele hoje não jogou por questões físicas. Saiu a abanar a cabeça [em Alvalade], pensei que por estar chateado com o treinador por ser substituído, mas foi por causa das queixas físicas. Ele já tinha apresentado queixas na semana anterior, corria riscos de lesão grave e resolvemos resguardá-lo para o dérbi [com o Vitória de Guimarães na próxima jornada].

Saídas em janeiro: "Não sei dar essa resposta [que não haverá saídas], sou treinador, entradas e saídas é com o presidente e todos os clubes do mundo estão sujeitos a isso até ao último dia de mercado. Mas, dada a crise financeira, também por causa da pandemia de covid-19, se surgir um grande negócio, nenhum clube enjeitará fazer esse encaixe. Mas, não sei de nada e a prioridade são os jogadores da nossa formação, que está a fazer um excelente trabalho, todos os seus treinadores e o Hugo Vieira [coordenador da formação]. Depois, no topo da pirâmide, é preciso ter um treinador que os tenha no sítio para os meter a jogar."