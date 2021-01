Carvalhal: "Estou desmoralizadíssimo, nem me apetece ir trabalhar amanhã"

Treinador do Braga ironizou quando questionado sobre se os oito pontos de diferença para o Sporting iriam afetar a equipa.

Braga fica a oito pontos, isso desmoraliza? Como vai dar a volta? "Estou desmoralizadíssimo, nem me apetece ir trabalhar amanhã. Acha que desmoraliza? Que volta? Fizemos um grande jogo, podíamos ter ganho. O jogo foi definido por pormenores de eficácia. Podíamos estar a ganhar 3-0 ou 3-1 ao intervalo, quando o jogo é assim disputado não afeta absolutamente nada. Vamos preparar o jogo do Marítimo e vamos seguir o nosso percurso. Faltou-nos a eficácia que faltou noutras alturas. Estamos em todas as frentes a carburar e vamos preparar o jogo do Marítimo, é o nosso futuro."

Braga com várias ausências: "Não gosto de falar das ausências, não vou falar. Não são desculpa. Jogámos com uma equipa boa, tenho confiança total nos meus jogadores. Estamos em várias frentes, todos são utilizados. É uma tarefa hercúlea, são muitos jogos e todos os jogadores contam para poder ajudar a equipa. Estou muito satisfeito com os meus jogadores."