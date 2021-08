Carvalhal: "Estamos numa mudança de ciclo. Isto implica a saída de jogadores"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, na antevisão ao jogo com o Moreirense, sexta-feira, às 21h15. Partida abre a terceira ronda da Liga Bwin.

Novo ciclo: "O Braga vem de uma época absolutamente fantástica, com presença em duas finais frente a equipas mais poderosas. Ganhámos a segunda prova mais importante do nosso calendário e, para além disso, ainda tivemos uma boa prestação na Liga Europa, com retorno financeiro e os nossos jogadores a valorizarem-se. Tudo isto despertou o interesse em vários jogadores e, por isso, estamos numa mudança de ciclo, isto sem retirarmos uma ponta de ambição, de querermos ganhar todos os jogos. É importante que as pessoas percebem isso. Isto implica a saída de jogadores, a venda de ativos. E já estamos a falar do encaixe de cerca de 30 milhões de euros em vendas de três jogadores [Paulinho, Esgaio e Fransérgio]. Quando há mudanças de ciclo, as épocas são sempre extremamente difíceis. Havia uma engrenagem feita, uma equipa a jogar praticamente de olhos fechados... E no jogo com o Moreirense estarão cerca de cinco ou seis jogadores novos. Esta mudança implicará uma aposta nos jovens jogadores e esses darão frutos no futuro, mas as mudanças de ciclos são sempre difíceis".

Expectativas: "Estas mudanças acarretam sempre mudanças no sentido de se aprimorar a equipa, mas isto será a longo prazo. É importante colocar o Braga dentro das expectativas corretas, porque muitas vezes são as expectativas que frustram as pessoas. Não podemos ter expectativas altas em demasia. O Braga pretende conquistar o quarto lugar como objetivo mínimo e depois tenta sempre um pouco mais. Será a partir daí que vamos partir para a nova época. Continuaremos a abordar cada jogo como sendo o último da nossa época. Vamos à luta com ambição, sabendo que estamos numa mudança de ciclo, com mudança de jogadores. É sempre um risco".

A disponibilidade de Ricardo Horta e as saídas de Fransérgio e João Novais: "O Ricardo Horta ainda está em dúvida. O Fransérgio ainda não é oficial, tal como o João Novais. Até lá não posso fazer comentários".

A aproximação do Braga a Benfica, FC Porto e Sporting: "Há um aspeto fundamental nesta mudança de ciclo: a gestão financeira do clube. E isso obriga à existência de ciclos, a saídas à escala do Braga. E isso acontece com outras equipas, que depois até conseguem segundos e terceiros lugares ou até mesmo lutar pelo título. Julgo que o Braga irá aproximar-se muito mais do Benfica, FC Porto e Sporting através da centralização dos direitos televisivos. Mas a política do clube não é pensada por mim, eu sou gestor dos recursos humanos, sendo realista. As pessoas têm de colocar os pés no chão, devemos colocar as nossas expectativas no chão. Mas vamos a todos os jogos para tentar vencer".

O jogo com o Sporting: "O Matheus teve uma tarde de pouco trabalho e o guarda-redes do Sporting teve muito trabalho. Fizemos muito para vencer esse jogo, criando cinco ou seis oportunidades de golo contra uma equipa que não permite muitas situações. Foi mérito da equipa no cômputo geral. Desde que cheguei, a ambição do Braga é sempre atingir o quarto lugar no mínimo. Tudo o mais que se conquiste é sempre excelente, como já referiu o nosso presidente".

Objetivos reformulados? "Serão os mesmos: vencer jogo a jogo em todas as competições. Nada irá alterar-se. Queremos fazer o melhor possível outra vez, depois de termos feito uma época muitíssimo boa. Esta mudança de ciclo diz mais respeito à direção do clube do que aos treinadores. Estamos a falar de jogadores já muito valorizados e com muitos anos do clube. Isso integra-se nos objetivos do clube, tal como a aposta nos jovens. Acredito que esta renovação vai resultar, dentro de três anos, noutra mudança de ciclo".