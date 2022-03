Carvalhal: "Estamos na ressaca do jogo europeu, com jogadores extremamente cansados"

Declarações do técnico do Braga, Carlos Carvalhal, antes do encontro com o Portimonense a contar para a 27ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo com o Portimonense: "Os jogos no campeonato são todos difíceis, esta equipa do Portimonense é uma equipa boa, tem bons jogadores e um bom treinador. Aquilo que nós temos de fazer é o nosso jogo, olhar para nós e fazer um jogo com sentido coletivo e de união muito forte, tal como temos feito sempre independentemente de um ou outro resultado menos bom. A equipa tem-se apresentado a um nível de coesão e entrega muito alto, e é isso que vamos fazer no domingo."

Sobre o Braga: "Vamos ser uma equipa competitiva, virada para a baliza do adversário, perceber que temos um adversário de respeito. Vamos determinados a vencer o jogo respeitando muito as capacidades individuais e coletivas do Portimonense."

A glória europeia: "Obviamente que a passagem de uma eliminatória transporta confiança. É importante trabalhar sobre vitórias ou conquistas ao invés de trabalhar sobre resultados negativos. Nota-se que, por exemplo, no dia de hoje ainda estamos na ressaca do jogo com jogadores extremamente cansados. Mas que depois de um resultado positivo toda a gente dá um passo à frente, toda a gente quer jogar, todos se mostram mais disponíveis e nesse sentido a equipa vai dar uma boa resposta."

O último jogo: "Eu termino o jogo frente ao Gil Vicente a olhar para todos os indicadores, desde a qualidade de jogo, a organização defensiva e ofensiva, das oportunidades que críamos, da forma como transitámos e vejo coisas muito positivas. A única coisa que eu encontro de negativo é o resultado onde fomos manifestamente infelizes. Níveis de coesão altos, níveis de união muito acentuados e isso é importante. O Braga não é uma equipa defensiva de forma alguma, já que criámos muitas oportunidades. E esse é também o mote para amanhã, saber defender bem, respeitar o adversário".