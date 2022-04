Carvalhal enaltece atitude após sofrer empate: "Se há uma equipa que reage, que quer ganhar..."

Declarações do treinador do Braga, Carlos Carvalhal, em reação ao triunfo sobre o Benfica (3-2), em jogo inaugural referente à 28.ª jornada da Liga Bwin, realizado, esta sexta-feira, na Pedreira

Golo de Vitinha repôs verdade: "Trabalhámos muito. Os meus jogadores foram estoicos, foram coesos, fomos uma equipa. Interpretamos bem o plano de jogo. Passava por, num primeiro momento, condicionar a fase de construção do Benfica. Não jogamos tão alto quanto queríamos, dada a qualidade do Benfica. A partir de outra altura, começámos a ter mais bola, tivemos várias oportunidades... A nossa equipa procurou muita largura, teve bom posicionamento, boa reação à perda. Estivemos sempre muito perto para não deixar o Benfica ser leta nas transições. Ao intervalo, justificávamos a vantagem no marcador. Há uma reação do Benfica, que foi metendo mais gente à frente, mas não nos perturbámos. Houve o penálti, bem assinalado, temos de o aceitar, mas não surgiu por muito assédio à nossa baliza. O Benfica chegou ao 2-2 com mérito. Depois disso, mais uma vez tenho de realçar a reação dos meus jogadores, força e capacidade anímica. Estou muito orgulhoso. Tenho um grupo muito bom, não me canso de o elogiar."

Temeu o pior ao sofrer o 2-2: "O Benfica tinha muitos jogadores na frente. Mas, quando assim é, pode haver descompensação atrás. Quando uma equipa se acobarda, se deixa ficar atrás, satisfeita com o empate, corre o risco de sofrer mais. Se há uma equipa que reage, que quer ganhar, apanha a descompensação contrária e deu nisto [na vitória]. Podia ter pendido para o Benfica, mas crescemos. O Benfica foi apanhado descompensado. Não vou dizer se a vitória é justa ou não, porque o Benfica fez muito para ganhar, mas fizémos um jogo muito bem conseguido."

Saída de Iuri Medeiros: "Saiu por queixas física. Ao intervalo já demonstrava desconforto. A entrada do Yan Couto deveu-se porque era importante atacar pelo corredor e também fechá-lo. O lado esquerdo do Benfica é muito forte