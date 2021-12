Carvalhal elogia Conceição e lembra última época: "Mal acabámos de descer..."

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, na antevisão ao jogo com o FC Porto, com início marcado para as 20h30 de domingo.

Como define o FC Porto: "O Sérgio está a fazer um excelente trabalho. Há traços de personalidade que saem para o exterior e que levam as pessoas a ter uma determinada interpretação. O Sérgio é muito mais do que um treinador de emoção, a competência dele, dentro do aspeto tático e de organização da equipa, é de um nível altíssimo. O Sérgio é muito mais do que o treinador que fala nas conferências de imprensa do ponto de vista emocional, da luta e entrega da equipa. É extremamente competente a nível de organização de equipa, é um treinador de elevadíssima competência".



Jogos com o FC Porto são habitualmente intensos: "Ainda na última quinta-feira tivemos um jogo muito intenso. Se calhar, até mais intenso do que muitos jogos que disputámos na competição interna. Foi um jogo muito intenso, os defesas do Estrela Vermelha resolveram abrir o saco de pancada e foi muito duro, principalmente para os nossos avançados. A intensidade dos jogos [com o FC Porto] é a mesma dos outros".



Altercação entre Carvalhal e Conceição na última época: "Aquela crispação que houve foi absolutamente normal, entre pessoas que estão sob uma pressão muito grande, o momento não é o melhor, com necessidade de ganhar, pode haver um extravasar de emoções, que foi o que aconteceu naquele jogo. Mas foi uma situação imediatamente passada, porque mal acabámos de descer já estávamos a dar um abraço. Ficou tudo sanado".