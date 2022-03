Carvalhal elogia comportamento dos jogadores e deixa garantia sobre os "quartos"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após o empate 1-1 com o Mónaco, em França, e consequente apuramento para os quartos de final da Liga Europa, depois do triunfo 2-0 na primeira mão.

Análise: "Queria fundamentalmente valorizar a atitude da minha equipa, dos meus jogadores, a forma como se entregaram. Cumpriram o plano e o que lhes pedimos na íntegra. A ideia era partir do zero e tentar ganhar o jogo e não defender o resultado. Acho que o fizemos muito bem. Tivemos o jogo completamente controlado em termos defensivos. Jogo quase irrepreensível em termos defensivos. Em temos ofensivos lembro-me de três/quatro boas oportunidades, com que podíamos ampliar o resultado, mas seria um pouco injusto tendo em conta o labor do adversário. Mas a realidade é que controlámos o jogo e fomos a melhor equipa nos dois jogos, na minha opinião."

Agradecimentos ao Braga: "A única coisa que posso dizer é que estou grato ao Braga e ao futebol por viver estes momentos. Grato por viver a um quilómetro do estádio, estar a viver três finais, uma vitória na Taça de Portugal, agora um percurso espetacular na Liga Europa, o lançamento destes jovens, estou grato ao futebol, aos meus jogadores, ao Braga. É o mais importante. Além disto, eu e a equipa técnica só temos de chegar ao hotel e temos de nos debruçar sobre o jogo de domingo em Portimão, é a nossa vida, é no que pensamos, nada mais."

A que dá direito esta passagem aos quartos de final? Sonhar? "Dá direito a desfrutarem deste momento, estar nas oito melhores equipas da Liga Europa é absolutamente fantástico. Sabemos a juventude que temos connosco, as etapas que estão a saltar, o comportamento tem sido espetacular. Satisfação de estarmos a viver um momento espetacular num ano de aposta clara em muitos jogadores da formação. É para nós o mais importante. Como em todas as competições, vindo o próximo jogo, é ver qual é o adversário e tentar como sempre seguir em frente. Não tenham dúvidas nenhumas: seja qual for o adversário, vamos tentar vencer."

Quarto treinador com mais jogos no comando do Braga (107), ultrapassando Quinito: "O Quinito foi o treinador que me lançou, muito jovem, foi aquele que me deu aquela alegria que eu hoje estou a tentar proporcionar a muitos destes jovens. Para mim enche-me de satisfação, sei que ele também está contente. Infelizmente ele saiu um pouco do nosso dia a dia, mas não tenho dúvidas que estará contente. Marcou-me para o resto da vida, foi uma das grandes referências na minha carreira como treinador."